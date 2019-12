Da Vera: Crivella parte para a censura de vez

Vera Magalhães

Marcelo Crivella vem numa escalada autoritária há semanas. Se dizendo perseguido pelo Grupo Globo desde que o jornal O Globo revelou a existência de um “QG da propina” na prefeitura, o prefeito do Rio de Janeiro passou paulatinamente a impedir a entrada dos veículos do grupo em entrevistas do governo.

O que se tem agora, portanto, é censura pura e simples à atuação de órgãos de imprensa. Isso voltou a acontecer nesta sexta-feira, numa entrevista para tratar de um tema de alto interesse público: o colapso do sistema municipal de saúde.

Em nota, a TV Globo lamentou o comportamento do prefeito e reiterou o compromisso de manter o público informado a respeito do assunto, a despeito do boicote.

Cabe ao Ministério Público provocar o Judiciário para impedir que o prefeito ignore o princípio da impessoalidade da administração pública e respeite a liberdade de imprensa. Portanto, urge uma medida liminar que determine o óbvio: que não cabe a ele impedir a entrada de órgãos de imprensa em coletivas.