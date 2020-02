Da Vera: General Heleno ganha o ‘BBB do Planalto’

Tão logo se concretize a troca de cadeiras na Casa Civil, com a saída de Onyx Lorenzoni e a nomeação do general Walter Braga Netto, atual comandante-geral do Estado Maior do Exército, para o posto, terão caído quase todos os ministros originais do Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro. Do núcleo-duro original ligado ao presidente, restará apenas um: o general Augusto Heleno, que, assim, será o vencedor do “Big Brother Planalto”.

O advogado-geral da União, André Mendonça, e o chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, também têm status similar ao de ministros, mas não integram o time político do palácio.

Um a um, foram ao paredão Gustavo Bebianno, substituído na Secretaria-Geral da Presidência primeiro pelo general Floriano Peixoto e, depois, por Jorge Oliveira; o general Carlos Alberto Santos Cruz, em cujo lugar assumiu o também general Luiz Ramos, e, agora, Onyx. Não se pode dizer que a nenhum dos degolados do time original faltasse afinidade com o presidente: o primeiro foi seu coordenador de campanha e advogado, o segundo era seu amigo pessoal da vida toda, e o último foi o primeiro dos deputados a romper o cerco partidário e apoiar o então baixo clero “capitão” à Presidência.

Ainda assim, caíram um a um, pururucados na frigideira bolsonarista.

Nos escalões inferiores do Planalto a fritura também é farta, e assessores saem mais rápido de torresminho. Na Secom, antes do agora questionado Fabio Wajngarten, nomeado em abril, ocupou o posto o publicitário Floriano Amorim. O porta-voz, Octávio do Rêgo Barros, segue no cargo, mas cada vez tem sido menos destacado para ser o interlocutor entre a imprensa e o governo, e também ele já teve a pele dourada em óleo quente.