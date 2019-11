Da Vera: GLO não é aspirina

O governo Jair Bolsonaro começou anunciando que governaria fortemente amparado em decretos. A estratégia foi explicitada por Flávio Bolsonaro à GloboNews pouco antes de ele ser tragado pelo escândalo Fabrício Queiroz. Logo na largada, o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a confirmou e anunciou a edição, nos primeiros meses, de um pacote de decretos para disciplinar vários temas.

A tática foi levada a cabo, e o Congresso tratou de freá-la. Foram derrubados decretos mexendo na disposição de que autoridades e funcionários poderiam decretar sigilo de documentos e o que flexibilizava o porte de armas –algo que só pode ser feito por projeto de lei. O freio congressual foi entendido, e sanha decretiva de Bolsonaro, contida.

Agora o presidente parece ter se tomado de amores por outro instrumento: as operações de Garantia da Lei e da Ordem, as chamadas GLOs. Nos últimos dias, ele enviou um projeto de lei ao Congresso propondo o excludente de ilicitude para atos cometidos pelas Forças Armadas em GLOs. O objetivo é criar um “habeas corpus preventivo” para ações repressivas caso haja por aqui protestos como os que ocorrem no Chile e na Bolívia.

Hoje, o presidente aventa mais um novo uso para as GLOs: quer que valham para executar reintegrações de posse quando as polícias estaduais não cumprirem determinação judicial para isso. Além de usar um instrumento de força e os militares para algo que não é sua atribuição, a nova ideia do presidente fere atribuição legal dos Estados, o que é ilegal.

Desde que tomou posse, Bolsonaro já autorizou duas operações de GLO, uma a menos que as três registradas no tumultuado ano de 2013. Não é recomendável em plena vigência do Estado democrático que se banalizem operações com o uso de militares, que como o nome diz são excepcionais e devem ser usadas com muita moderação.