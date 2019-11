Da Vera: Leilão não tão mega

Vera Magalhães

Foi um balde de água fria na expectativa do governo o fato de só dois dos quatro campos ofertados no megaleilão do excedente da cessão onerosa terem recebido ofertas, e mesmo assim graças a uma presença maciça da Petrobras — como antecipamos no nosso relatório Fique de Olho desta semana.

O governo contava com os R$ 106,5 bilhões do bônus de assinatura das quatro áreas, o que faz com que os R$ 70 bilhões obtidos soem modestos. A Petrobras com seu grande endividamento terá de fazer altos investimentos para extrair petróleo em Búzios, a maior área licitada. Para isso, terá de aprofundar seu plano de desinvestimento em outras áreas.