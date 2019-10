Da Vera: Sem teoria da conspiração, busca vem bem a calhar

Esqueçam as teorias da conspiração que começaram logo depois de a Polícia Federal realizar busca e apreensão nos endereços de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, nesta terça-feira. O timing coincidente com os atritos entre Jair Bolsonaro e o dirigente parece ser apenas isso: coincidência. O pedido da PF para realizar as buscas é de 21 de agosto, bem antes, portanto, dos atritos entre o bolsonarismo e a ala do partido ligada a Bivar.

Além disso, Sérgio Moro, que aparece com papel de destaque nas teorias da conspiração, se reuniu na semana passada com Bivar, que não deixou de espertamente acenar com a porta da frente para o ministro enquanto apontava a dos fundos para o presidente e seus seguidores.

Dito isso, a ação da PF sobre os endereços de Bivar pode, sim, sem que se precise recorrer a teorias da conspiração, servir aos propósitos de Bolsonaro, inclusive fornecer a ele uma justificativa para a eventual decisão de sair do partido. A explicação de que Bivar teria promovido atos escusos no comando do PSL já tem sido a esboçada pelo presidente, seus familiares e parlamentares ligados a eles para explicar por que podem deixar a legenda –e para tentar que esses deputados não percam o mandato por infidelidade partidária.

Ainda assim, um impasse segue não resolvido: e o dinheiro do fundo partidário? Não há jurisprudência para que deputados “carreguem” o equivalente ao fundo para as legendas a que se filiem, nem sinais de que a tropa bolsonarista iria em bloco para um só destino, em vez de se dispersar por vários portos.

E esta é a razão pela qual Bolsonaro ainda não decidiu deixar o PSL. Pode acusar Bivar de malfeitos o quanto for, mas está pouco ligando para isso. Basta dizer que mantém Marcelo Alvaro Antonio como ministro do Turismo, e contra ele há muito mais evidências de envolvimento no laranjal que contra Bivar.

O fundo partidário banca eventos como a CPAC, cúpula conservadora que foi um culto à personalidade do filho e candidato a embaixador Eduardo Bolsonaro. Abrir mão desse veio de financiamento da nova direita não parece algo que o bolsonarismo esteja disposto a fazer, com mãozinha ou não de operação da PF.