Da Vera: Superlotação favorece Covas em debate

Vera Magalhães

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi beneficiado pela superlotação de candidatos presentes ao primeiro debate televisivo de 2020, realizado na noite desta quinta-feira, 1, pela Band. Alvo natural dos postulantes à sua cadeira, Covas adotou uma postura defensiva, com direito a poucos e calculados contra-ataques pessoais a adversários, e mostrou que está disposto a ser mais João Doria que Geraldo Alckmin na comparação do desempenho recente dos candidatos tucanos, ao usar como principal linha de argumentação o ataque sistemático ao PT e ao legado do partido na cidade.

A forma como o marqueteiro Felipe Soutello, que cuida da campanha de Covas, estruturou seu desempenho foi cirúrgica. Conseguiu evitar que seu candidato ficasse na berlinda, como acontece naturalmente com os incumbentes, ainda mais quando estão na frente nas pesquisas. Nas vezes em que Covas tinha de perguntar, embutia um elogio ao oponente, que, assim capturado, deixava de criticar sua administração na resposta e dava chance de o prefeito fazer propaganda dela na tréplica.

Foi o que aconteceu quando o tucano destinou uma pergunta sobre racismo ao deputado federal Orlando Silva (PCdoB) enaltecendo o fato de ele ser o único candidato negro. Silva ficou tão ansioso em aproveitar a aparente “deixa” que não fez uma pergunta óbvia: prefeito, quantos negros o senhor tem no primeiro escalão?

Os candidatos que foram mais dispostos a duelar com ele foram Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL) e Jilmar Tatto (PT). Covas tinha petardos destinados ao petista e também ao ex-tucanos, em quem tentou pregar por duas vezes o rótulo de ressentido e amargurado por não ter tido a chance de ser candidato pelo PSDB. Preferiu ignorar a deputada ex-bolsodoria.

De qualquer maneira, ainda que os adversários tenham sido desajeitados em tentar atingir o prefeito, três temas se mostraram promissores para lhe causar dores de cabeça ao longo da campanha, e devem ter sido devidamente anotados na caderneta dos estrategistas dos oponentes. O principal é a redução para duas viagens em três horas com uma só tarifa do Bilhete Único, quando antes eram possíveis quatro viagens em duas horas. Foi sua pior resposta, quando provocado por Tatto.

A segunda questão que ele precisará explicar muito bem para não virar um revés é a reforma do Vale do Anhangabaú, criticada por urbanistas e usada pelos adversários como exemplo de política muito cara e pouco prioritária.

A terceira é a questão da volta às aulas na rede municipal, que se avizinha. São muitas as fragilidades do plano, e fica evidente que os alunos da rede pública terão imensas desvantagens em relação aos de escolas privadas. Isso bem trabalhado é um calcanhar de aquiles em potencial para Covas, e ele sabe bem disso.

Outros candidatos

Eram 11 os presentes no palco do debate da Band. Tamanha “aglomeração” fez com que muitos candidatos passassem quase blocos inteiros sem dar as caras na câmera. Isso é bom para quem busca a reeleição, mas péssimo para quem precisa se tornar conhecido.

Para se contrapor ao pouco tempo de tela, as estratégias foram distintas. Teve desde a performance mais voltada às redes sociais que ao debate em si, caso de Marina Helou, da Rede, que falava o tempo todo como se estivesse gravando stories ou Reels, aquele recurso engraçadinho do Instragram, ou Arthur do Val, o Mamãefalei, do Patriota, que vestiu o figurino valentão que usa desde o MBL e levou ao plenário da Assembleia.

Celso Russomanno, outro alvo preferencial em confrontos de candidato pelos seus conhecidos telhados de vidro e por sempre largar na frente, preferiu uma performance mais pastosa. Parecia medicado, algo que também é uma tônica de edições passadas. Reclamou da insistência dos rivais em levarem Jair Bolsonaro para a arena, mas ele mesmo fez isso em todas as oportunidades que teve. E deixou muito claro que, apesar de ser candidato há muito tempo, ainda não consegue separar o que é função do prefeito daquela do Procon, órgão em cima do qual fez carreira televisiva e parlamentar e empregou aliados ao longo da vida pública.

A fragilidade do candidato do Republicanos do ponto de vista programático é tamanha que todos os “passivos” das campanhas passadas reapareceram sem que ele soubesse, ainda, como refutá-los: foi o caso de sua esdrúxula proposta de que usuários de ônibus que andassem mais pagariam tarifa maior, o que penalizaria os mais pobres e que morassem mais longe dos empregos, e as ofensas a uma caixa de supermercado.

Da mesma fragilidade carece sua única proposta desta campanha, martelada à exaustão: a versão paulistana do auxílio emergencial. Ele não diz como vai convencer o governo federal a perdoar dívida da cidade, algo que, aliás, seu amigo Bolsonaro não poderia fazer sem autorização do Congresso, para permitir a ele “complementar” o valor do auxílio federal. Se nem em Brasília se sabe resolver essa equação, é ridículo Russomanno achar que vai conseguir na base do “está bom para todas as partes”, seu bordão na TV.

Esquerda rachada

A divisão na esquerda ficou patente no debate. Tatto, Guilherme Boulos, Orlando Silva e Márcio França (esse mais em cima do muro) disputam esse voto, a despeito de a maioria do eleitorado da cidade de São Paulo demonstrou em 2016 e 2018 e ainda demonstra uma rejeição ao PT e a políticas associadas ao partido.

Os não-petistas demonstraram não estar alheios à fadiga de material do PT em São Paulo: mesmo sendo aliado e pupilo de Lula, Boulos evitou citar o ex-presidente. Preferiu usar como cabo eleitoral a ex-prefeita Luiza Erundina, hoje sua correligionária no PSOL e candidata a vice em sua chapa.

Já Tatto não tem saída: foi vestido com as cores e as armas de seu partido, o que talvez explique sua desvantagem nas pesquisas. No final, fez um libelo em defesa de Lula, arriscado dada a rejeição que as pesquisas mostram a um candidato apoiado pelo ex-presidente, condenado em dois processos na Lava Jato.

Tanto esse duelo pelo voto de esquerda quanto a aproximação cada vez maior de Russomanno de Bolsonaro são fatores considerados favoráveis pelos aliados do tucano. A avaliação é que Covas pode ser beneficiado pela polarização, num fenômeno que seria o “day after” daquele que fulminou Alckmin há dois anos.

A imagem construída com a forma como enfrentou o câncer acabou por reduzir o peso da renúncia de João Doria da prefeitura em 2018 para concorrer ao governo — tanto que nem França, beneficiário direto dessa rejeição no ano retrasado, bateu muito nessa tecla agora.

Seus estrategistas contam que cabe ao prefeito escapar das escaramuças nos próximos debates até o segundo turno, quando avaliam que será o porto seguro dos votos da direita, caso enfrente Boulos ou Tatto, ou da esquerda, caso seu adversário seja Russomanno. O cenário em que um “azarão” para além desses se consolidasse e fosse contra ele levaria um grau maior de estresse ao até aqui gélido (até no semblante do candidato) QG tucano.