Da Vera: Teste liberal de Bolsonaro

Vera Magalhães

A alta do dólar, que impacta diretamente no preço dos combustíveis, e a carestia da carne são testes diretos para a conversão tardia de Jair Bolsonaro ao liberalismo.

O presidente não esconde o incômodo com coisas que impactam tão diretamente na vida das pessoas, no dia a dia da família brasileira e dos grupos de apoio ao bolsonarismo. O churrasco de confraternização de fim de ano, o amigo caminhoneiro são muitos os bolsões de apoio ao presidente que sofrem literalmente na carne com esses aumentos.

Ele chegou a flertar com a ideia de pedir para baixar o preço da chuleta na marra, mas se conteve. A ministra Tereza Cristina veio em seguida para dizer que antes os preços estavam baixos, e que a alta atendia a um movimento normal do mercado.

Vamos ver se o presidente resiste ao ímpeto de dar uma “dilmada” e controlar os preços na ponta da sua caneta Bic. Pode ser já na próxima saidinha do Alvorada.