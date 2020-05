Da Vera: vídeo pode ajudar Bolsonaro com seu público, mas agrava crise institucional

A longa e destemperada fala de Jair Bolsonaro na reunião ministerial de 22 de abril, exibida em rede nacional graças à decisão do ministro Celso de Mello de liberar a divulgação do vídeo praticamente na íntegra, pode até ajudar a melhorar a imagem do presidente junto ao seu público, mas agrava em muitos tons a crise institucional entre os Poderes.

Além disso, expõe muitos ministros, mostrando que são passivos diante da determinação expressa de Bolsonaro de intervir em todas as pastas para defender os interesses próprios e da sua família e a ordem unida para que todos façam o enfrentamento com os Poderes, com governadores e prefeitos e com a imprensa para defender politicamente o governo.

Outra evidência grave que salta do vídeo é o projeto de Bolsonaro de armar a população de forma indiscriminada, e a associação desse projeto com uma ideia de que o povo “armado não será escravizado”. Bolsonaro diz no vídeo que se o povo estivesse armado resistiria a decisões como as tomadas por alguns prefeitos para prender quem desobedece as regras de isolamento social. “Vamos soltar essa portaria porque eu quero dar um recado para esses bostas”, diz o presidente na reunião.

A ajuda para a imagem de Bolsonaro junto ao público bolsonarista mais radical é dada pelas falas de Bolsonaro demonstrando preocupação com o povo, com o desemprego, com a fome, mas sempre em contraposição com a recomendação das autoridades sanitárias e médicas do Brasil e internacionais de que é necessário o isolamento social e a paralisação da economia para fazer frente à disseminação do novo coronavírus.

O uso de palavrões, o tom indignado, a crítica algo paranóica à esquerda, a defesa do direito de ir e vir e a disposição de ir na ponta são trechos que fornecem adubo para arar o terreno bolsonarista que anda bastante desgastado em razão da pandemia de covid-19, crise econômica e sucessivas ações tresloucadas do presidnente.

Mas esse eventual ganho de popularidade trazido pelas bravatas do vídeo não deve ser suficiente para salvar a popularidade de Bolsonaro diante do agravamento diário da pandemia e da insuficiência técnica do governo para fazer frente a ele.

E a crise institucional ganha muitos graus, pois nas suas falas Bolsonaro:

afronta o Supremo Tribunal Federal

escancara a intenção de interferir na Polícia Federal e nos demais serviços de inteligência, que critica por não informarem-no corretamente

xinga governadores do Rio e de São Paulo e o prefeito de Manaus

fala em armar a população para que resista a prefeitos e governadores

diz que não vai aceitar se tentarem impedi-lo

A reação do Congresso, do STF e dos demais mandatários não só ao conteúdo da reunião ministerial, que mostra total desapreço não só do presidente, mas de muitos ministros, à harmonia entre os Poderes, vai mostrar o poder de estrago das imagens.

A nota do general Augusto Heleno ameaçando uma reação não-constitucional caso Celso de Mello autorize a apreensão do celular de Bolsonaro apenas joga mais combustível nessa fogueira em que arde a institucionalidade do Brasil.