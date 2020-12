Dados sobre eficácia da Coronavac devem sair nesta tarde

Conforme confirmação feita na terça-feira, 22, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o Estado pretende divulgar na tarde de hoje os dados sobre a eficácia da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantã e a farmacêutica chinesa Sinovac. A partir da publicização dos dados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve receber os pedidos de uso emergencial e registro do imunizante no País.

O diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, e o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, vão apresentar as informações sobre a conclusão do estudo clínico às 16 horas. Na última segunda, a fábrica da farmacêutica Sinovac na China, onde é produzida a matéria-prima da Coronavac, recebeu a certificação de boas práticas da Anvisa, mais uma etapa necessária para a autorização do imunizante.

Depois do pedido enviado à Anvisa, a agência estabeleceu dez dias para avaliar a autorização de uso.

O governo de São Paulo já recebeu 3,12 milhões de doses da Coronavac. A quantidade é suficiente para imunizar o primeiro grupo prioritário definido pelo Estado de São Paulo, formado por profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, num total de 1,5 milhão de pessoas. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.

Também foi confirmado por Doria que o Estado vai receber mais 5,5 milhões de doses do imunizante na quinta-feira, 24. Além disso, serão 400 mil doses no dia 28 e mais 1,6 milhão no dia 30. Considerando o que já está armazenado no Butantan, Doria esperar somar cerca de 10,8 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus até o dia 30 de dezembro.