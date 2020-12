Dalcolmo lembra: ‘China é o maior produtor de insumos em biotecnologia do mundo’

Um dos principais obstáculos observados em pesquisa de opinião à vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é o preconceito e a desinformação contra o produto asiático, associado ainda à xenofobia.

Em entrevista ao Roda Viva na noite de segunda, 14, a pneumologista Margareth Dalcolmo, pioneira no tratamento de doentes do covid-19 no Brasil e pesquisadora da Fiocruz, lembrou que a China é o maior produtor de insumos em biotecnologia do mundo, citando um dos fornecedores de insumo da AstraZeneca, farmacêutica que desenvolve uma vacina contra o novo coronavírus em parceria com a Universidade de Oxford.

“Se formos levar na ponta da faca, é tudo chines. A fábrica que produz insumo para a AstraZeneca fica na China. As pessoas tem que saber isso. Todos os remédios que usamos para tratar doenças endêmicas, a matéria-prima é chinesa, a grande maioria dela”, disse.