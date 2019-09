Equipe BR Político

O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, não descartou em entrevista ao Correio Braziliense a possibilidade de ser candidato a algum cargo em eleições futuras. Questionado sobre as mensagens reveladas pela Vaza Jato que mostravam pensamentos do procurador sobre a possibilidade, Deltan disse que “o futuro a Deus pertence”. “Hoje, me mantenho integralmente focado em fazer o melhor que posso na Lava-Jato.”