Damares: ‘Agradeço a Deus por nosso País ser majoritariamente pró-vida’

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, aumentou o coro de críticas dentro do governo à aprovação do aborto na Argentina. Além dela, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entre outros integrantes do governo, também demonstraram sua contrariedade com a medida. Assim como Ernesto, Damares é da ala mais conservadora dentro da equipe ministerial.

“Agradeço a Deus por nosso país ser majoritariamente pró-vida. Nosso governo trabalha para proteger a vida de nossas crianças antes mesmo de elas nascerem. Essa é a vontade do povo. Essa é nossa missão: educar para o planejamento familiar e lutar pelo fim da violência sexual”, disse a ministra.