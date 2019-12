Damares conhece o papa: ‘Ele quebra todos os protocolos’

Equipe BR Político

Evangélica, a ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, registrou o momento em que conheceu a autoridade máxima da Igreja Católica, o papa Francisco. “Foi uma tarde incrível ao lado deste líder religioso amando por muitos. E descobri que ele além de muito simpático ele quebra todos os protocolos”, disse. A ministra está em Roma junto de Michelle Bolsonaro para um encontro de primeiras-dama da América do Sul com autoridades do Vaticano e aproveitou para cumprir outros compromissos internacionais na capital italiana.