Damares indefere 101 novos pedidos de anistia

Equipe BR Político

O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos rejeitou mais uma leva de pedidos de anistia. Em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7, um conjunto de 101 pedidos de possíveis anistiados não foram aceitos pela Comissão de Anistia, que é ligada à pasta da ministra Damares Alves. A decisão está publicada em quatro portarias diferentes que datam do último dia 3.

Ao longo do ano passado, foram publicadas mais de 2.700 portarias de processos de anistia, sendo 2.300 de indeferimento dos pedidos. Como você leu no BRP, sob o comando de Damares, a comissão concedeu apenas 388 dos 2.717 pedidos de indenização.

Desde o início do mandato, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou que que estabeleceria uma política “mais rigorosa” para conceder direitos de anistia. Ainda constam no acervo aproximadamente 74,5 mil pedidos de indenização.