Damares lança concurso de máscara; prêmio é uma tarde com primeira-dama e ministra

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou na terça-feira, 19, edital para um concurso infantil de máscaras. De acordo com vídeo de divulgação gravado pela ministra Damares Alves, as 30 melhores produções vão “ganhar um presente lindo”. Já para os quatro vencedores, o prêmio será passar uma tarde, em Brasília, com Damares e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Todo dia eu uso máscaras, e as minhas máscaras são muito engraçadas, querem ver?”, questiona a ministra. Na sequência, põe sobre a boca máscaras temáticas, como a “boca alegre”, “mulher aranha”, “mulher maravilha” e “mulher cobra”.

A campanha recebeu o nome de “Pequenos heróis contra o vilão coronavírus”. Segundo o ministério, o objetivo do edital é “além de incentivar a utilização das máscaras faciais de forma lúdica”, fortalecer as “relações familiares, já que um dos requisitos é que a atividade seja feita em conjunto e com o apoio de um adulto, seja pai, mãe ou responsável legal”. No vídeo, Damares destaca que as máscaras devem ser feitas pelas crianças, não pelos pais.

As inscrições ocorrem entre 18 e 29 de maio e de dividem em duas categorias: até 6 anos de idade e de 6 a 12 anos incompletos.