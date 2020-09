Damares vai exonerar esposa de blogueiro preso em investigação de atos antidemocráticos

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, decidiu exonerar a secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da pasta, Sandra Terena, mulher do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que foi preso durante a investigação sobre o financiamento de atos antidemocráticos, informa o Estadão.

A assessoria da pasta afirmou que a demissão faz parte de uma “reestruturação de cargos no ministério” e deve ser oficializada no Diário Oficial da União nos próximos dias. O movimento vem no momento em que a Polícia Federal tenta investigar as ligações entre o ministério de Damares, Eustáquio e a extremista Sara Giromini. Na sexta, um relatório divulgado pelo jornal mostra que a instituição procura apurar se a contratação de Sandra e Sara, que também já foi secretária da Pasta, seria uma forma de “distribuir fundos” à suposta organização que promove atos antidemocráticos e visa a obter ganhos econômicos e políticos com a sua divulgação.