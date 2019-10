Daniel Silveira vira ‘herói’ entre os bolsonaristas

Gustavo Zucchi

A ala bolsonarista do PSL está enaltecendo o deputado Daniel Silveira, que gravou escondido a reunião dos parlamentares da legenda aliados de Luciano Bivar. Carla Zambelli (PSL-SP) e Filipe Barros (PSL-PR) enaltecerem a “ousadia” de Silveira ao assinar a lista pela manutenção de Delegado Waldir na liderança da sigla na Câmara, entrar na reunião, gravar e divulgar o deputado xingando Jair Bolsonaro.

Enquanto uns gravam o Presidente @jairbolsonaro e vazam pra imprensa, @danielPMERJ assinou a lista do Waldir, se infiltrou e gravou a reunião em que assumem seus planos espúrios de sabotar nosso Presidente. — Filipe Barros (@filipebarrost) October 17, 2019

Para quem não reconhece, Silveira é o deputado que apareceu ao lado do governador do Rio, Wilson Witzel, destruindo uma placa em homenagem a Marielle Franco durante a campanha eleitoral. Em seu até agora curto mandato, colecionou polêmicas. Na última semana, tentou entrar no Colégio D.Pedro II no Rio e acabou enxotado pelos estudantes. Foi também um dos deputados escorraçados pelo “guru” Olavo de Carvalho por integrar a comitiva da legenda que viajou para China logo no início do ano.