Dantas propõe que TCU ajude na divulgação de dados do coronavírus

Com o Ministério da Saúde atrasando cada vez mais a divulgação dos dados oficiais sobre o número de casos e de mortes do coronavírus, o Tribunal de Contas da União (TCU) pode agir para liberar esses números mais cedo. O ministro Bruno Dantas afirmou que vai propor que o TCU e os tribunais de contas estaduais requisitem esses dados nos Estados e liberem a informação até às 18 horas.

“Com as novas dificuldades para divulgar dados nacionais de infectados, curados e óbitos da Covid-19, as instituições devem ajudar. Cogito propor ao TCU e aos tribunais de contas estaduais que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até 18 horas”, afirmou o ministro pelas suas redes sociais.

Com o crescimento do número de casos, o governo passou a atrasar a divulgação desses informes. Oficialmente, o Ministério alega problemas técnicos para a checagem dos dados estaduais. Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem à noite que “acabou matéria no Jornal Nacional”.