Data da Olimpíada está mantida, diz premiê japonês

Equipe BR Político

Mesmo com o avanço do novo coronavírus pelo mundo, primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, neste sábado, 29, que o governo do país mantém a data para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. A previsão é que eles ocorram entre 24 de julho e 9 de agosto e entre 25 de agosto e 6 de setembro, respectivamente. Segundo o premiê, o Comitê Olímpico Internacional (IOC) e o Comitê Organizador de Tóquio estão “trabalhando juntos” para oferecer segurança aos atletas e espectadores, informou o Broadcast Político.