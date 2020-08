Data de retorno vai ser a mesma para escola pública e privada, diz Covas

Diferentemente do governo estadual, o prefeito de São Paulo afirmou nesta segunda, 10, que a volta às aulas na Capital vai ocorrer na mesma data para escolas públicas e privadas. “A data de retorno vai ser a mesma. A questão é de saúde, não é uma questão de ensino. Se é perigoso para um, é perigoso para todo mundo”, disse Bruno Covas em entrevista à rádio CBN. Covas aguarda dados de testes realizados em 6 mil crianças e adolescentes para avaliar o índice de prevalência da covid-19 na faixa etária de até 14 anos e, a posteriori, definir essa aguardada data. “Não há pressão do grupo politico A, B, sindicato, prefeito ou político. Vai ser a área da saúde que vai dizer para a gente quando voltar”, reiterou.

Como você já leu aqui no BRP, o governador João Doria ofereceu a opção para as escolas retomarem suas atividades ou no dia 8 de setembro, em instituições que estão em regiões já na fase amarela há mais de 28 dias, ou 5 de outubro.