Datafolha: 42% da população desaprova atuação do governo na crise do óleo

Equipe BR Político

De acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 23, 42% da população considera que o governo federal teve uma atuação ruim ou péssima na crise do vazamento de óleo, que atinge o litoral brasileiro desde 30 de agosto. Outros 31% dos entrevistados avaliaram as ações do Planalto como regulares, ante 23% que consideraram as medidas ótimas ou boas.

Entre estudantes, a reprovação é maior (60% consideraram as ações do governo ruins ou péssimas), mas os empresários avaliaram mais positivamente a atuação federal: 46% dos empreendedores acreditam que as medidas tomadas foram ótimas ou boas. O levantamento ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019.

Atualmente, segundo o Ibama, o número de localidades atingidas pelo óleo chega a 972. Como você leu no relatório Fique de Olho do BRP, a CPI do Óleo instalada na Câmara, que tem como um dos objetivos analisar a atuação do governo federal na crise, levanta dúvidas sobre a execução do Plano Nacional de Contingência (PNC) por parte do governo federal.