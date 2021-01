Datafolha aponta queda na popularidade de Bolsonaro

A popularidade de Jair Bolsonaro voltou a ficar abaixo de seus índices de reprovação, aponta o Datafolha. Em meio à crise do coronavírus, com o crescimento de mortes e internações, o presidente da República foi avaliado como “ruim” ou “péssimo” por 40% da população. Antes, esse número era de 32%, em pesquisa realizada no começo de dezembro. Já os que consideram o governo como “bom” ou “ótimo” passou de 37% para 31%. 26% dos entrevistados classificaram Bolsonaro como “regular”. Esse número era de 29% no último levantamento.

A pandemia parece ser decisiva para a queda de popularidade de Jair Bolsonaro. Nos recortes da pesquisa, o presidente é pior avaliado justamente dentre aqueles com maior receio de contrair o vírus, chegando a 51% de rejeição.

De dezembro, quando o presidente ostentava índices melhores de popularidade até aqui, o Brasil viu o recrudescimento da pandemia de coronavírus. Foi também o ápice do atraso das vacinas no País. Ainda teve a falta de oxigênio em Manaus, o que causou uma série de mortes de pacientes contaminados.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O instituto entrevistou 2.030 pessoas por telefone, em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal.