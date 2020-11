Datafolha: Boulos sobe a 45% e reduz vantagem de Covas, que tem 55%

A cinco dias do segundo turno, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, reduziu a distância em relação ao atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que busca a reeleição, segundo pesquisa Datafolha feita na segunda-feira, 23, em relação ao levantamento feito nos dias 17 e 18 de novembro.

Boulos passou de 42% para 45% dos votos válidos no segundo turno. Já Covas, oscilou negativamente, de 58% para 55%. O principal grupo em que Boulos avançou foi o dos mais jovens, com seu apoio saltando de 59% a 65%. A contagem por votos válidos exclui os brancos e nulos – forma com que o TRE contabiliza o resultado.

A pesquisa foi encomendada pela Folha de São Paulo e tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha entrevistou 1.260 pessoas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob a identificação SP-0985/2020.