Datafolha em Recife: João Campos tem 34% dos votos válidos, contra 25% de Marília

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 14, mostra que o deputado João Campos (PSB) tem 34% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Recife. O porcentual considera apenas os votos válidos, isto é, desconsiderando brancos e nulos. Em segundo lugar aparece Marília Arraes (PT), que tem 25%. Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, ela está tecnicamente empatada com Mendonça Filho (DEM), que tem 23%.

Na sequência, a lista tem Delegada Patrícia (Podemos), com 13%; Carlos (PSL), com 2%; Coronel Feitosa (PSC), com 2%; Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB), que renunciou ao pleito, aparece com 1%, mesmo porcentual de Charbel (Novo). Claudia Ribeiro (PSTU) e Thiago Santos (UP) não atingiram 1%.

Victor Assis (PCO) teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

Segundo turno

O Datafolha questionou os entrevistados sobre possíveis cenários para o segundo turno. Veja as simulações:

Cenário 1

João Campos (41%) x Marília Arraes (35%)

Nenhum dos candidatos, branco ou nulo – 23%

Não sabe ou não respondeu – 1%

Cenário 2

João Campos (48%) x Mendonça Filho (37%)

Nenhum dos candidatos, branco ou nulo – 14%

Não sabe ou não respondeu – 1%

Cenário 3

João Campos (53%) x Delegada Patrícia (29%)

Nenhum dos candidatos, branco ou nulo – 17%

Não sabe ou não respondeu – 1%

O Datafolha ouviu 1.750 eleitores do Recife entre os dias 13 e 14 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação PE-05321/2020.