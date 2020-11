Pesquisa do DataFolha, divulgada neste sábado, mostra favoritismo de Bruno Covas na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O tucano tem 55% dos votos válidos contra 45% de Guilherme Boulos, do Psol.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 26, Covas subiu um ponto, enquanto Boulos desceu um. Nos votos totais, o candidato do PSDB tem 48% contra 39% do adversário. Brancos e nulos são 9% e não sabem ou não responderam são 4%.