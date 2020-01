Datafolha: Maioria apoia demissão de servidores com mau desempenho

Equipe BR Político

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 19, avaliou a percepção da população sobre o desempenho dos servidores públicos no Brasil. A pesquisa “Os brasileiros e a percepção sobre a qualidade do gestor público”, foi encomendada pela Aliança, formada por Fundação Lemann, Fundação Brava, Instituto Humanize e República.org.

Na avaliação de 91% dos entrevistados, funcionários públicos deveriam ter seu trabalho avaliado constantemente e ser recompensados de acordo com o desempenho, como em empresas privadas. Para 7%, a avaliação não é necessária.

Sobre exoneração de funcionários concursados, para 88%, é importante demitir aqueles que, constantemente, não têm feito um bom trabalho, enquanto 11% dos entrevistados discordam dessa afirmação. A estabilidade do funcionalismo público é o principal tópico da reforma administrativa que o governo pretende realizar.

A pesquisa foi realizada de 8 a 14 de maio de 2019, com 2.086 pessoas em todo território nacional, em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.