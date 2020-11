Datafolha mostra nova oscilação para baixo de Russomanno

Nova pesquisa Datafolha sobre a eleição para Prefeitura de São Paulo mostra o candidato de Jair Bolsonaro, Celso Russomanno (Republicanos) em nova oscilação para baixo. O deputado, que iniciou a disputa na liderança dos levantamentos, aparece com 16% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), com 14%, e Márcio França (PSB), com 13%. Na ponta da disputa está Bruno Covas, com 28% das intenções de voto.

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de outubro, Russomanno tinha 20% do eleitorado. A situação piora ao se olhar o crescimento na rejeição do parlamentar. No início da campanha, antes de atrelar sua imagem a de Bolsonaro, Russomano tinha 21% de rejeição. Agora tem 47%. O segundo candidato mais rejeitado é Joice Hasselmann (PSL), que rompeu no ano passado com Bolsonaro, mas que esteve ao lado do atual presidente da República na campanha de 2018.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 4 de novembro com 1.260 eleitores e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o número SP-06709/2020.