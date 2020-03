Datafolha: população apoia medidas restritivas ao coronavírus

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo mostra que a maioria da população brasileira está com medo do novo coronavírus e que, por isso mesmo, defende a implementação de medidas cada vez mais duras como forma de conter a doença. Por exemplo, 73% dos entrevistados pelo instituto dizem concordar com uma quarentena forçada, obrigando as pessoas a permanecerem em suas casas, ante 24% que rejeitam a possibilidade. Das ações restritivas, a que menos teve apoio foi o fechamento do comércio, que contou o aval de 46% dos entrevistados.

Isso reflete quando se questiona o medo das pessoas de contrair o vírus. Apenas 26% falaram que não têm medo. 36% disseram “ter muito medo” e 38% afirmaram “ter algum medo” da doença. 88% responderam que o surto é “muito sério” e que todos devem se preocupar ante 11% que ainda minimizam a pandemia.