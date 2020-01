Dataprev empresta servidores para o INSS

Equipe BR Político

Entre as medidas para tentar solucionar o problema das filas do INSS, o Ministério da Economia autorizou o empréstimo de 19 empregados da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) “para compor força de trabalho no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”. O empréstimo, que é por tempo indeterminado, está publicado em portaria no DOU desta quinta-feira, 16.

Como você leu no BRP, o governo já anunciou que pretende contratar até 7 mil militares da reserva das Forças Armadas para auxiliar no atendimento nas agências do INSS. O ex-ministro Carlos Alberto Santos Cruz criticou a medida.