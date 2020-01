Dataprev incluída oficialmente no programa de privatizações

A Dataprev foi incluída hoje, de maneira oficial, no Programa Nacional de Desestatizações (PND), o que permitirá que a empresa possa ser vendida. A decisão foi publicado hoje no Diário Oficial da União e abre as discussões sobre a formatação de sua venda.

O secretário nacional de Desestatização, Salim Mattar, usou suas redes sociais para comemorar a ação. “A Dataprev está oficialmente no PND. O BNDES vai iniciar os estudos de modelagem de desestatização da empresa. Nosso objetivo com as privatizações é melhorar a alocação de recursos para levar mais qualidade de vida para o cidadão”, escreveu.