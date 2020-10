DataSenado: 55% não exerceram atividade remunerada em setembro

Enquanto a população mais pobre sobrevive com auxílio emergencial de R$ 300, pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado entre os dias 11 e 18 do mês passado com 5 mil brasileiros de todos os Estados afirma que 55% deles não exerceram atividade remunerada na semana anterior ao levantamento.

Desse contingente, 73% afirmaram não ter tomado providência efetiva para conseguir trabalho. Esse percentual inclui aposentados, donas de casa e também brasileiros que poderiam estar trabalhando, mas desistiram de procurar emprego. Nesse último grupo, 36% disseram que o fato de o País estar em meio a uma pandemia influenciou a decisão de não procurar trabalho.

Na opinião de 80% dos brasileiros que afirmaram não ter exercido atividade remunerada na semana anterior ao levantamento de setembro, a recuperação da economia vai ser lenta depois do fim da pandemia. As informações são da Agência Senado.