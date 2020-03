Datena despe fantasia de candidato de Bolsonaro

Gustavo Zucchi

No mesmo dia em que Jair Bolsonaro colocou um humorista fantasiado de presidente para responder perguntas sobre o fraco PIB de 2019, o apresentador José Luiz Datena despiu de vez os trajes de possível candidato bolsonarista à Prefeitura de São Paulo. Ao se filiar ao MDB, Datena até tentou amenizar. Disse que não estava passando recados e que gosta de Bolsonaro. Mas deixou claro que não compactua com o circo montado pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.

“O Brasil só será o Brasil quando presidente, o Congresso, o Supremo e as instituições andarem de braços dados”, afirmou, em meio a crise institucional gerado por Bolsonaro e seu núcleo duro. A fala foi feita ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), alvo maior das manifestações bolsonaristas.