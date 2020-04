Datena diz que candidatura não é mais sua prioridade

Eventual candidato à Prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena (MDB) afirmou ao Estadão nesta quarta, 8, que a pandemia do coronavírus o desestimulou a disputar a eleição de outubro. “Eu já estava em dúvida, mas agora (a eleição) não é minha prioridade. Eu não sei o que te dizer, o que te responder. Não é minha prioridade, estou vendo tanta gente morrer, tanta gente passando fome, que não é minha prioridade. Estou vendo que meu papel como jornalista está sendo importante para ajudar as pessoas. Eu não sei se seria o momento de parar agora”, disse ele à reportagem.

Para disputar as eleições municipais, Datena tem de deixar os programas de rádio e TV até o dia 30 de junho. Na cobertura do coronavírus, ele tem ficado até seis horas no ar. “Três horas na rádio, três na TV. Acho que estou ajudado com meu papel de jornalista levando a informação. Nem faço mais cobertura policial. É só política e a cobertura do coronavírus”, afirmou. O apresentador já entrevistou o presidente Jair Bolsonaro três vezes nesta pandemia, bem como secretários municipais e estaduais de São Paulo, a quem faz cobranças de atuações mais efetiva no combate à covid-19.