Equipe BR Político

Apesar de Joice Hasselmann alardear de que tem a confiança de Jair Bolsonaro para sair candidata à Prefeitura de São Paulo, o presidente da República parece estar paquerando outro possível concorrente ao cargo. Em visita ao Estadão na última quinta-feira, Bolsonaro disse estar de olho no apresentador José Luiz Datena. “Datena é a menina mais bonita da praça”, afirmou o presidente.

Pode ser um sinal de que a líder do Congresso já não tem a benção de Bolsonaro. Na Câmara, fala-se de que Joice cogita transferir-se para o DEM, movimento que depende de acordo com o tucano João Doria. No CPAC, evento conservador organizado por Eduardo Bolsonaro que acontece neste final de semana, Joice não foi convidada para falar. Um movimento que seria considerado “comum” por parte do presidente estadual do PSL com a pré-candidata na capital do Estado e maior cidade do Brasil.