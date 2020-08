Datena inicia programa na televisão e descarta candidatura para prefeitura

O apresentador José Luiz Datena (MDB) sacramentou que não estará nas eleições de 2020. Ele entrou no ar nesta terça-feira, ultrapassando o período permitido para candidatos para deixarem o rádio e a televisão. Em seu programa, ele explicou que achou importante estar na televisão durante a pandemia de coronavírus e que gostaria de ter sido candidato a vice na chapa de Bruno Covas (PSDB), que busca a reeleição na capital paulista.

“Na próxima eleição (2022) eu vou deixar a televisão e me candidatar”, prometeu Datena. O apresentador, entretanto, disse que não deverá estar na disputa pelo Palácio do Planalto. Sua vontade seria uma candidatura ao Senado. São Paulo elegerá um senador no próximo pleito, para vaga atualmente ocupada por José Serra (PSDB.