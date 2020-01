Datena mais próximo do PSB?

Equipe BR Político

O apresentador Datena (sem partido) estaria mais próximo do PSB que do PP, MDB ou Republicanos no processo de escolha do partido pelo qual disputaria a Prefeitura de São Paulo em outubro, informa a Veja. “É claro que o Bolsonaro mantém uma posição distinta. (…) Ele sempre foi muito legal comigo. É presidente e é político. Mas acho que entenderia (a escolha mais associada ao campo da esquerda)”, afirmou ele à revista em referência à amizade com o presidente Jair Bolsonaro. No campo do improvável, mas não impossível, é que seu vice seria o ex-governador Márcio França (PSB).