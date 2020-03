Datena se filia ao MDB

Equipe BR Político

Conforme adiantado pela Coluna do Estadão, o apresentador Datena se filiou ao MDB nesta tarde de quarta, 4. Em seu quinto partido, ele considera como possíveis, mas incertas, as disputas ao Senado e ao governo de São Paulo em 2022, apesar de seu nome ser cotado para ser vice na campanha pela reeleição do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Datena já foi filiado ao PT por 13 anos e depois passou pelo PP, PRP e DEM.