Davi: ‘Abri mão das diárias e me hospedei na Embaixada do Brasil’

Marcelo de Moraes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), usou sua conta no Twitter para responder às críticas quanto aos gastos com a viagem da comitiva oficial brasileira ao Vaticano para acompanhar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres.

“Vejo aqui vários comentários sobre as despesas da minha vinda à cerimônia de canonização, no Vaticano. Como já declarei anteriormente, abri mão das diárias do Senado Federal, como faço em todas as viagens oficiais, e me hospedei na Embaixada do Brasil em Roma”, escreveu.