Alcolumbre ajudando na aprovação de Eduardo?

Marcelo de Moraes

A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para comandar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos ainda não foi enviada para a análise do Senado. Essa demora ocorre porque há uma avaliação geral de que o nome do filho do presidente Jair Bolsonaro não seria aprovado para o cargo se fosse colocado em votação hoje.

Mas parlamentares experientes enxergam um movimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na costura de um quadro político favorável para Eduardo dentro da Casa, o que traz peso para reverter o cenário contrário ao deputado.