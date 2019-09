A ‘marcha’ de Alcolumbre ao Supremo

Marcelo de Moraes

Depois de avisar que o Congresso recorreria ao Supremo Tribunal Federal contra a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na Casa, na semana passada, nos gabinetes do senador Fernando Bezerra (MDB-PE) e de seu filho o deputado Fernando Filho (DEM-PE), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se encontrará com o presidente da Corte, Dias Toffoli. A operação da PF criou grande mal-estar político no Congresso.

Acompanhado por outros senadores, Alcolumbre fará a pé o trajeto até o Supremo, às 11 horas, para tratar da suspensão de liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso que autorizou a busca e apreensão realizadas no Congresso.