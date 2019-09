Alcolumbre anuncia instalação de Conselho de Ética

Equipe BR Político

Depois de mais de oito meses e uma enxurrada de críticas, deve ser instalado na quarta-feira, 18, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. O anúncio foi feito na noite de desta terça-feira, 17, pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Segundo Alcolumbre, havia a pendência por conta de alguns partidos que ainda não haviam feito as indicações de nomes para compor o Conselho de Ética, formado por 15 integrantes. As últimas indicações foram feitas hoje.

É função do conselho trabalhar para preservar da dignidade do mandato dos parlamentares. É esse o órgão que recebe e analisa previamente representações ou denúncias feitas contra senadores, que podem resultar em medidas disciplinares como advertência, censura verbal ou escrita e perda do mandato.