Alcolumbre avisa: Mudança no parecer da reforma

Equipe BR Político

Para evitar atrasos na reta final da tramitação da reforma da Previdência, a partir da garantia de que o texto não precise voltar para a Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou nesta quinta-feira, 12, que o relator da proposta na casa, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), vai retirar duas alterações feitas em seu parecer.

As emendas, relacionadas à cobrança de contribuição extraordinária por Estados e municípios e aos trabalhadores informais, serão colocadas na PEC paralela, que tramita separada do texto principal e que, se aprovada, voltará para a Câmara. A estratégia garante “proteção” à reforma, afirmou Alcolumbre. “Há uma dúvida e, se há uma dúvida, acho que o caminho que o relator adotou foi o melhor, foi prudencial”, comentou. O presidente do Senado anunciou ainda um acordo para concluir a tramitação da PEC paralela ainda neste ano na Casa.