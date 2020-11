Davi: ‘Brasil está perdendo muitas vidas na pandemia, não pode perder empregos‘

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, (DEM-AP), comemorou o acordo político que permitiu a derrubada do veto presidencial que acabava com a desoneração em folha de 17 setores produtivos. Para ele, a prorrogação da desoneração por mais um ano vai ajudar na geração de empregos ou, pelo menos, na redução das perdas de postos de trabalho.

“A derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos pelo Congresso garante a manutenção de milhões de empregos no país e abre a possibilidade da geração de novos. Representa ainda maturidade política e relação institucional honesta entre o Legislativo e o Executivo”, disse o senador.

“O Congresso Nacional mostra mais uma vez que está ao lado do povo brasileiro. O Brasil está perdendo muitas vidas na pandemia, e não pode perder empregos. O emprego é fundamental para o crescimento econômico, ainda mais em um momento conturbado e triste que estamos vivendo”, acrescentou.