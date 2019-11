Davi quer acordo com Câmara por segunda instância

Marcelo de Moraes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que quer construir uma proposta de comum acordo com a Câmara em torno da discussão da prisão depois de condenação em segunda instância. Hoje, propostas diferentes sobre o assunto tramitam de forma independente na Câmara e no Senado. Sem ter o mesmo texto, a proposta de mudança teria uma tramitação mais lenta no Congresso.

“O Congresso busca o entendimento em relação às propostas sobre a prisão de condenados em segunda instância. A importância do tema exige de nós, senadores e deputados, um amplo debate. Trabalhamos pela construção e pelo aperfeiçoamento de uma proposta comum entre as duas Casas”, afirmou o presidente do Senado.