Gustavo Zucchi

O presidente do Congresso disse que não tem previsão de marcar sessão do Parlamento para a próxima semana, mesmo após a decisão do presidente Jair Bolsonaro de emitir 19 vetos sobre o PL de abuso de autoridade. Mas avisou que a decisão está nas mãos dos líderes. “Vou falar com eles na reunião do Colégio de líderes na terça. Se eles quiserem marcamos sessão para quarta e os vetos estarão lá”, disse