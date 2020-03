Davi Uip está com coronavírus e Doria fará exames

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Davi Uip, está com coronavírus. Segundo o tucano, Uip está bem e já está isolado Como Doria esteve com o coordenador durante os últimos dias, ele também será submetido a exames para averiguar se está com o vírus. “Assim que obtiver o resultado, divulgarei”, avisou o governador.

Informo que o resultado do exame do Dr Davi Uip, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, deu positivo para COVID-19. Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei. — João Doria (@jdoriajr) March 23, 2020