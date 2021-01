‘Day after’ é de falta de insumos para Butantã produzir vacinas

O diretor-presidente do Instituto Butantã, Dimas Covas, reiterou nesta segunda, 18, preocupação com a chegada de insumos para produção da Coronavac ao Brasil. Ontem, no ato simbólico de vacinação da primeira pessoa no País, Covas revelou que aguarda há 15 dias a matéria-prima do imunizante da China, chamada Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA).

“Preocupa sim a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima precisa chegar para não parar o processo de produção. E esperamos que isso aconteça muito rapidamente. Porque, se chegar neste mês, nós manteremos o cronograma de entrega de vacinas”, afirmou Covas, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

O contrato do Butantã com a fabricante chinesa Sinovac previu que o instituto fizesse a terceira fase do estudo clínico da vacina, adquirisse 46 milhões de doses da Coronavac e recebesse a tecnologia para a produção do imunizante. Essas doses, entretanto, devem chegar ao longo do primeiro semestre. Os insumos em estoque no Butantã garantem a produção de 4,8 milhões de doses até 31 de janeiro.

Segundo Covas, a carga de IFA está parada no aeroporto de Pequim.

O governador João Doria (PSDB-SP) atribuiu parte do problema aos insultos que o clã Bolsonaro remete contra a China sempre quando tem oportunidade. Sem o IFA, o Butantã pode interromper a campanha de vacinação em São Paulo.

O mesmo problema pode enfrentar a Fiocruz, que aguarda carga de IFA para produzir a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.