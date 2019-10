De olho no futuro, Guedes comemora aprovação

Equipe BR Político

O ministro da Economia, Paulo Guedes, que acompanhou do plenário do Senado a divulgação do resultado da votação que aprovou nesta terça-feira, 22, a reforma da Previdência na Casa, comemorou o resultado e disse esperar que haja a mesma boa vontade dos parlamentares com as demais reformas que ainda serão enviadas pelo governo.

“Estamos muito felizes com o resultado. Agora vamos para o pacto federativo, com várias dimensões”, afirmou o ministro ao deixar o plenário do Senado. O texto-base foi aprovado por 60 votos a 19, um placar mais favorável do que o registrado no primeiro turno na Casa, que foi de 56 a 19.

“O sentimento é bom, é de que o Congresso fez um bom trabalho”, disse Guedes que classificou o desempenho do Senado como “excepcional”. Como você viu no BRP, da tribuna, teve senador que fez questão de mandar recado ao ministro e deixar claro que o Congresso é o maior responsável pela aprovação.

Apesar da comemoração, o ministro ressaltou que o ideal é que o Congresso aprove o texto paralelo da reforma da Previdência para incluir Estados e municípios nas mudanças. “Não adianta resolver o federal (na Previdência) e Estados e municípios não”, disse.

Em relação às próximas reformas, que incluem o pacto federativo e as reformas administrativa e tributária, Guedes afirmou que serão os presidentes da Câmara e do Senado que farão o “processamento político” das propostas, isto é, a decisão de quem começa a discutir o que. Quando questionado sobre o pacto federativo, o ministro afirmou que “semana que vem vocês (jornalistas) estarão com tudo”.