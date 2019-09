De pára-quedas para a PGR?

Vera Magalhães

A entrada de Antônio Carlos Simões Soares no páreo para assumir o cargo de procurador-geral da República foi recebida com surpresa pelos subprocuradores e procuradores regionais da República.

Soares é pouquíssimo conhecido entre os procuradores, e seu nome passou longe do radar dos mais cotados para a sucessão de Raquel Dodge. Além disso, o fato de seu nome contar com o aval do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e de Frederico Wassef, advogado que defende o parlamentar no rumoroso e agora abafado caso Fabrício Queiroz, foi muito mal recebido pelo Ministério Público, que vê com apreensão a crescente onda de interferência pessoal e familiar de Bolsonaro em órgãos de controle e no sistema de Justiça. / Vera Magalhães