De saída da presidência, Maia lança ‘clipe de rap’ para prestação de contas

A menos de 15 dias de deixar a presidência da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) lançou nesta terça-feira, 19, um clipe de seu legado no cargo (veja trecho abaixo). O parlamentar abre a prestação de contas destacando três momentos: “Aprovamos a terceirização, a reforma trabalhista, acabamos com o subsídio da taxa de juros do BNDES”, lembra. A peça ainda destaca a atuação de Maia na aprovação de projetos relacionados com o enfrentamento à pandemia da covid-19, entre eles, o auxílio emergencial de R$ 600.

A peça é acompanhada de um rap-chiclete que destaca o legado de Maia em busca da “independência do Parlamento”. O deputado carioca está na presidência da Câmara desde 2016, ele assumiu o cargo após o afastamento do então presidente da Casa, Eduardo Cunha (MDB-RJ).

“Combateu o desperdício, incentivou à doação pra matar a fome dos vulneráveis da nação. Protegeu nossa floresta do desastre ambiental, saneamento sem lixão com o novo Marco Legal”, diz a letra da música. “Você precisa conhecer o seu legado, o que Rodrigo construiu com cada deputado. Você precisa conhecer o seu legado, Rodrigo Maia, brasileiro, irmão, muito obrigado!”, afirma a peça divulgada pelo deputado.

A eleição para escolher o próximo presidente da Câmara ocorre no próximo dia 1º de fevereiro.